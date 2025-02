Lortica.it - Furti e aggressioni, notte di arresti in provincia di Arezzo

Leggi su Lortica.it

Una donna e un giovane, entrambi fiorentini, sorpresi mentre cercavano di introdursi in un’abitazione a Montemignaio. Lei fermata da un trattore, lui ha tentato la fuga in autobus ma è stato arrestato.Un altro episodio di furto si è verificato in Valdichiana, dove i carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato un uomo sorpreso mentre tentava di rubare rame da un’azienda di Manzano.Nella stessa, i militari dell’Arma della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno fermato un’altra persona a Montevarchi, accusata di aggressione nei confronti dei carabinieri durante un intervento.L'articolodiindiproviene daNews.