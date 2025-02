Ilgiorno.it - Friendzone, ghosting e strategie di conquista: Emma Galeotti protagonista di ‘Ti Lovvo – Sopravvivere in amore con stile’

Milano, 3 febbraio 2025 –, gelosie, amori sbagliati edi: avete per caso bisogno di consigli? Sbarca in tv ‘Tiincon, il nuovo programma della direzione Rai Kids. Una sorta di manuale di sopravvivenza ironico e scanzonato per affrontare le relazioni amorose, cone tanti ospiti, da Virginia Benzi (Quantum Girl) alla scrittrice Cristina Chiperi, dal comico Adriano Moretti all’attore di “Mare fuori2” Artem Tkachuk e molti altri. Nello spazio radiofonico del Metastudio di Via Asiago, la giovane tiktoker cercherà di capire qualcosa di più sull’, attraverso testimonianze e un confronto aperto con chi ha accettato il suo invito. Ma quando andrà in onda, dove e quante puntate saranno? Ecco tutte le informazioni e qualche curiosità.