Fratellini maltrattati, tolta la potestà genitoriale. La mamma e la nonna coprivano il patrigno violento

Il gip del Tribunale di Cosenza ha disposto la revoca della responsabilitàper entrambi i genitori dei duedi Paola, nel Cosentino, ricoverati nei giorni scorsi nell’ospedale Annunziata con segni di abusi e maltrattamenti. Convalidata anche la misura dell’allontanamento della madre e delladei dueLe due donne sono indagate dalla Procura della Repubblica di Paola per maltrattamenti su minori insieme al compagno della madre, già ai domiciliari perché coinvolto in altre vicende giudiziarie.laI bambini si trovano ancora in ospedale, affidati alle cure del personale sanitario, degli assistenti sociali e di una psicologa infantile. La madre e ladei due, ricoverati a Cosenza, avrebbero tentato di ‘coprire’ le violenze perpetrate nei confronti dei piccoli da parte del compagno della madre.