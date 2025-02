Fanpage.it - Fratellini maltrattati a Cosenza, la mamma avrebbe coperto il compagno: “Occasionali incidenti domestici”

Leggi su Fanpage.it

Lae la nonna dei due bimbi di 2 e di 3 anni in ospedale per presunti maltrattamentiroildella madre dei piccoli sminuendo le botte come "occasionalidomestici".