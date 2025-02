Secoloditalia.it - Fratelli d’Italia rilancia il dibattito su ambiente ed energia: “Basta ecofollie, sì al pragmatismo”

chiama a raccolta il gotha della maggioranza per smascherare le contraddizioni di un ambientalismo ideologico e per ridefinire i confini di una politica energetica che non lasci indietro le imprese e la crescita economica. «Un partito conservatore è ecologista per definizione», esordisce Pietro Senaldi, introducendo il convegnoed: contro le eco follie per un futuro realmente sostenibile. Il riferimento etimologico non è casuale: «Òikos significa casa e non può che essere un tema affine al centrodestra».Rampelli: “Essere l’avanguardia planetaria della fusione piuttosto che la retroguardia della fissione”Nella maestosa cornice della Sala Koch del Senato, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli dà il via alla discussione. «Il prezzo dell’in Italia, rispetto ad altre nazioni europee negli ultimi cinque anni, è tra i più alti d’Europa.