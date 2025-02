Franco Berrino | Il cibo che mangiamo? La situazione è drammatica Coloranti e additivi aumentano il rischio di diabete patologie cardiovascolari e tumori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La rivoluzione dell’io e della società passa attraverso la leggerezza e a partire dalla pratica della meditazione. Ne è pienamente convinto Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore, fondatore della Scuola Internazionale del Perdono, promotore del Movimento Internazionale della Gentilezza e di progetti in carceri, scuole e ospedali. Lumera ha lanciato in questi giorni una nuova collana editoriale incentrata su un concetto fondamentale: per la salute globale c’è bisogno di un approccio trasversale. Il primo titolo della serie è La via della leggerezza, un best seller riproposto in un nuovo formato, disponibile nelle edicole, scritto insieme a, epidemiologo e già Direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istitutodi Milano.Sappiamo ormai in base a migliaia di studi pubblicati che meditare fa bene a tutto il nostro organismo.