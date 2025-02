Ilfattoquotidiano.it - Francia, Bayrou fa passare la legge di Bilancio senza voto del Parlamento. E i Socialisti lo appoggiano: no alla sfiducia

Ancora tormenti per il governo francese che in questo momento presenta lafinanziaria. Dopo la caduta dell’esecutivo guidato da Michel Barnier, a tentare di farilè François. Che ha deciso di applicare l’articolo 49.3 della Costituzione che permette di byl’Assemblea nazionale: una scelta molto contestata,quale seguirà ildella mozione dipresentata da la France Insoumise. A fare la differenza questa volta, saranno iche hanno deciso di strappare con il Nuovo fronte popolare e non votare a favore della caduta del governo.L’appello diall’Assemblea Nazionale – Rivolto ai deputati,ha detto in Assemblée Nationale che se la fiducia sarà confermata al governo “e la decisione è nelle vostre mani – ha sottolineato – fra 10 giorni la, a forza di buona volontà, avrà la sua finanziaria, avrà i suoi bilanci, e questo sarà un segnale di responsabilità, di stabilità”.