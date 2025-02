Francesco De Carlo porta in scena “Mortacci Tour”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) –De– primo italiano ad esibirsi al Comedy Cellar di New York –in– Storia di Roma per gente allegra” uno spettacolo completamente nuovo, dedicato alla storia di Roma antica. Con il suo stile ironico e diretto, Deci accompagna in una straordinaria cavalcata attraverso oltre mille anni di eventi, personaggi storici e curiosità: dalla fondazione della città eterna alla caduta dell’Impero. Lo spettacolo offre un racconto coinvolgente che intreccia le grandi gesta di Romolo e Remo, i fasti imperiali e gli scandali di corte, passando per le arringhe di Cicerone, il “sexgate” tra Cesare e Cleopatra e la cancel culture ante litteram su Nerone. Deesplora le somiglianze sorprendenti tra il mondo antico e i problemi della società contemporanea: dall’integrazione razziale alla propaganda, dagli scandali politici alla gestione dei rifiuti, dalle pandemie al cambiamento climatico.