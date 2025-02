Anteprima24.it - FOTO Candelora, il fiume dei 10mila: ma c’è anche chi protesta

Tempo di lettura: 2 minutiCome ogni grande manifestazione si rispetti, e più in generale come ogni cosa della vita, esistono sempre gli aspetti positivi e quelli negativi ed è il bilanciamento tra i due fattori a decretare il risultato finale.La2025 si è chiusa con numeri estemanente importanti, quasi diecimila presenze superando di gran lunga le presenze degli anni precedenti, sempre e comunque importanti.Un 2 febbraio capitato di domenica, chiaramente ha spinto fedeli e non a raggiungere il Santuario. Eppure, raccogliendo diverse segnalazioni che sono giunte maa guardare la folla di gente che nelle prime ora della mattina si è accalcata tra Mercogliano ed Ospedaletto, è evidente che qualcuno è rimasto scontento.La Funicolare è stata chiatamente presa d’assalto ma la fila per arrivare alla biglietteria arrivava sin al Viale e dopo l’ultima corsa delle 12,30 per buona pace di tutti, il servizio non era più garantito.