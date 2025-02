Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia vuole il ritorno dell’immunità per parlamentari e governo, Tajani: “Non sono contrario”. Conte: “Delirio di onnipotenza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo l’idea di eliminare l’obbligatorietà dell’azione penale (evocata pochi giorni fa dal capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan), adesso dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni arriva un’altra proposta: ilpere membri del. Questa volta tutto parte dache vorrebbe ripristinarla così come prevista fino al 1993, quando una riforma eliminò la necessità dell’autorizzazione a procedere anche per il solo avvio delle indagini nei confronti di un deputato o senatore (mantenendola solo per arresti, intercettazioni o perquisizioni).Nel pieno dello scontro trae toghe – dopo il caso Almasri e l’iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento e peculato di Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano – era stato il portavoce nazionale dia proporre, “a titolo personale”, di iniziare a ragionare “sulla reintroduzioneparlamentare”: “È ora di piantarla con i pm che si dedicano tutto il giorno a inseguire i politici e cercare di metterli sotto inchiesta per qualsiasi cosa”, dichiarava il 31 gennaio il forzista Raffaele Nevi.