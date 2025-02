Thesocialpost.it - Forza Italia torna alla carica sull’immunità parlamentare: la proposta

Attualmente non esiste unadi legge specifica in merito, ma il caso Almasri – caratterizzato dal conflitto tra politica e magistratura – ha riacceso il dibattito in Parlamentoe sulla possibilità di eliminare la modifica introdotta nel 1993 “sotto l’influsso delle manifestazioni pubbliche”. Molti esponenti, soprattutto del centrodestra, considerano quella modifica un “errore”. Tuttavia, è poco probabile che si riesca a ottenere il consenso dei due terzi necessario per una modifica costituzionale, rendendo questa questione più un desiderio che una reale indicazione da parte dei leader politici.Dietro le quinte, alcuni stanno riflettendo sulla questione; un rappresentante di partiti che sostengono il governo osserva che “soltanto il Movimento 5 Stelle si opporrebbe in modo coeso”.