Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, che carica. La vetta ora è più vicina

Bologna 83 Vigevano 66 FLATS SERVICE: Thomas 4, Bonfiglioli, Vencato 10, Aradori 24, Battistini, Bolpin 5, Panni 3, Cusin, Mian 24, Fantinelli 2, Freeman 11. All. Caja. ELACHEM VIGEVANO: Leardini 15, Taflaj 6, Oggioni, Mack 16, Galassi 9, Stefanini 7, Andretta, Tedoldi, Rossi 5, Peroni 8. All. Pansa. Arbitri: Rudellat, Yang e Rodia. Note: parziali 17-15; 41-35; 64-54. Tiri da due:20/42; Vigevano 11/26. Tiri da tre: 13/27; 11/35. Tiri liberi: 4/5; 11/14. Rimbalzi: 43; 33. Pesca il settebello la Effe di coach Attilio Caja, che si spilla sulla canotta il titolo di squadra più in forma di tutta la A2 (7-0 il bilancio recente, che fa 12-14 nella nuova gestione del tecnico pavese) piegando Vigevano e attaccando ulteriormente ladi una classifica che ora, mettendo da parte scaramanzia e prudenza, deve far sognare in grande i biancoblù.