Ilfattoquotidiano.it - Forti scosse di terremoto a Santorini: “Molti turisti e lavoratori stagionali lasciano l’isola”

grecada diversi giorni è colpita da uno sciame sismico. Con leregistrate che hanno raggiunto una magnitudo compresa tra 4,6 e 4,9, come evidenziato anche dall’Ingv. Così, non solo diversi residenti hanno deciso di trascorrere la notte fuori casa dormendo in automobile o in zone sicure designate dalle autorità comunali, ma su richiesta del ministero greco della Crisi Climatica e della Protezione Civile, la compagnia aerea Aegean ha aggiunto due voli straordinari oggi (lunedì) e un ulteriore collegamento domani tra Atene e, per agevolare quanti vogliono lasciarea causa dell’incremento dell’attività sismica registrato da sabato.Antonis Iliopoulos, albergatore e presidente uscente dell’Associazione degli albergatori locali, ha riferito al quotidiano Kathimerini di un aumento significativo delle partenze tra: “Chi non ha obblighi immediati sta lasciando, soprattutto gli operai edili stranieri e i visitatori che approfittano delle offerte invernali a basso costo”, ha spiegato.