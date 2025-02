Ilrestodelcarlino.it - Formigine, acquedotto potenziato e collegato alla rete di Castelnuovo

Garantire l’interscambio di acqua tra i comuni diRangone, per unaidrica più efficiente e affidabile a servizio dei cittadini delle due comunità. E’ questo l’obiettivo dell’importante intervento di rinnovo e potenziamento dell’diche parte oggi a cura del Gruppo Hera. Si tratta di un investimento di circa 500mila euro a carico della multiutility per i lavori (che avranno una durata di circa 6 mesi) di posa di una condotta in ghisa lunga oltre un chilometro e mezzo che collegherà laacquedottisticase con quella del vicino comune di, permettendo l’interscambio della risorsa idrica in caso di esigenze da parte dei due comuni. L’intervento si inserisce in un ampio programma di manutenzione straordinaria e rinnovo delle reti acquedottistiche gestite da Hera, condiviso con l’amministrazione comunale, per garantire un servizio sempre più performante attraverso sistemi di interconnessione idrica.