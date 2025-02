Ilrestodelcarlino.it - Forlì, furti a raffica al centro commerciale Punta di Ferro: denunciati 15 giovani

, 3 febbraio 2025 – Quindici, di cui tre minorenni, sono statiall’autorità giudiziaria dai carabinieri della Stazione del Ronco e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia diquali presunti responsabili di concorso in furto aggravato continuato. Le segnalazioni Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, i militari hanno avviato un’attività di osservazione dei movimenti di un nutrito gruppo di ragazzi che frequentava ildi. I componenti della baby gang erano soliti ritrovarsi nella terrazza del, dove mangiavano senza alcun timore i generi alimentari rubati all’interno della struttura. Pensando di essere al di sopra di ogni regola, non si preoccupavano nemmeno di buttare via i rifiuti. Le identificazioni da parte dei carabienieri I carabinieri hanno identificato diversiche dopo aver rubato generi alimentari e capi di vestiario (poi nascosti negli zaini e sotto i giacconi), avevano tentato di di oltrepassare le casse senza pagare il dovuto.