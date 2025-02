Digital-news.it - Foodish: Joe Bastianich guida la nuova sfida culinaria su TV8 in arrivo in primavera

Sono iniziate nei giorni scorsi le riprese per la realizzazione diproduzione originale che arricchirà inil palinsesto di TV8 nella fascia di access prime time.Alladel programma ritroviamo Joe, volto già familiare al pubblico del canale, che in ogni episodio sarà accompagnato da un VIP, esperto della città o della particolare ricetta oggetto della puntata.Prodotto da Banijay Italia,è infatti un viaggio in lungo e in largo per l'Italia per assaggiare quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, con lo scopo di decretare qual è la migliore in ogni città. Quattro concorrenti sino, in rapida successione, in una serie di "uno contro uno", con l'obiettivo di indossare l'ambito grembiule di.