Fonseca L’Equipe critica la sua gestione del Lione | A differenza di De Zerbi ha sbagliato i cambi

La prima di Paulosulla panchina delnon è andata bene. Contro il Marsiglia di Roberto Deha perso 3-2, rischiando poco in attacco e aspettando l’avversario.La prima disulla panchina delcommenta l’aspetto tattico adottato dal tecnico ex Milan:Pauloha dovuto proporre un blocco più compatto che aggredisse l’avversario più di quanto abbia fatto ilsotto Pierre Sage. Nel primo tempo ilnon è riuscito a concretizzare particolari azioni offensive, nel secondo c’è stata una crescita, ma poi si son persi alla fine. «Il problema è che non abbiamo avuto il tempo di organizzare la squadra per manovrare il gioco offensivo. Ho scelto di giocare il più semplice possibile questa partita. Ma per il futuro, voglio una squadra più alta, più aggressiva» ha dichiarato il tecnico.