Fondi, fornisce false generalità ai Carabinieri e viola il divieto di ritorno nel Comune

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025- Nella giornata di ieri, idella Tenenza dihanno deferito in stato di libertà un uomo di 53 anni residente a Itri e già noto alle forze di polizia, perdichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale sull’identità ezione deldineldied una donna di 41 anni domiciliata a Itri, anch’ essa già nota alle forze di polizia, perzione deldineldi.Nello specifico i, durante un controllo alla circolazione stradale a, fermavano un veicolo, con a bordo gli indagati, dove alla guida vi era il 53enne che durante il controllo volto all’identificazione aveva fornito delleche sin da subito non hanno convinto i militari.I, effettuando ulteriori accertamenti, verificavano che l’uomo non solo aveva fornito delle, ma era pure sprovvisto della patente di guida, pertanto è stato anche sanzionato ai sensi dell’art.