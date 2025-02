Quotidiano.net - Fondazione Enasarco: Accordo per Rafforzare Investimenti in Innovazione e PMI

Leggi su Quotidiano.net

l'impegno dellanell'economia reale, sostenendo progetti die internazionalizzazione delle aziende italiane, con un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese. È questo l'obiettivo - spiega una nota - dell'intesa raggiunta dalle principali associazioni di imprese in Italia - Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative e Confapi - in vista delle elezioni del prossimo giugno, che porteranno al rinnovo dell'assemblea dell'ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio e dei consulenti finanziari. In una fase di rallentamento dell'economia, l'- viene evidenziato - vuole rilanciare e consolidare il modello virtuoso di investimento di, in grado di coniugare la redditività delle risorse previdenziali con il sostegno allo sviluppo e alla competitività del tessuto produttivo nazionale.