Folla per il Capodanno cinese. Festa grande (a numero chiuso)

Con la danza del Drago e del Leone si è entrati nell’anno del Serpente verde, simbolo di saggezza e strategia. Ieri migliaia di persone hanno partecipato al, assistendo alla parata in costume e alle esibizioni di ballo e arti marziali davanti all’Arco della Pace. Per la prima volta è stato una ““: gli ingressi sono stati contingentati, hanno potuto assistere 16mila persone (la metà di quelle presenti lo scorso anno). Varchi d’ingresso e d’uscita sono stati presidiati da forze del ordine, vigilanti e volontari della comunità. A deciderlo è stata la Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli, per garantire la sicurezza. La cerimonia si è aperta con il risveglio degli otto leoni da parte delle autorità italiane e cinesi. Ilè una delle feste più sentite in Cina, le celebrazioni durano due settimane e si concludono con ladelle lanterne che quest’anno cade il 12 febbraio.