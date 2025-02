Ilrestodelcarlino.it - Foibe, l’amarezza degli esuli e dei familiari: “A Bologna ancora troppe porte chiuse”

, 3 febbraio 2025 – "Bisogna ricordare questi fatti storici. Alcuni comuni si impegnano molto a farlo. Ma in altri luoghi per questa giornata bastano solo una corona su un cippo e quindici minuti sul tema”. Queste le parole di Chiara Sirk, presidente del Comitato didell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), in vista del 10 febbraio, Giorno del Ricordo della strage dellee dell’esodo di centinaia di migliaia di italiani istriani, fiumani e dalmati. La denuncia della presidente, lei stessa figlia di, è stata fatta durante la presentazione del programmaeventi organizzati in città per, appunto il giorno del Ricordo: “Abbiamo la percezione – ha detto Sirk – per noi ci sianoaperte,meno aperte e”. Insieme con la presidente del Consiglio comunale di, Caterina Manca e a con la vicepresidente Manuela Zuntini, Sirk ha annunciato il calendario delle diverse iniziative previste.