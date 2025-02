Fiumicino, è sano e salvo il gatto intrappolato nel motore dell’aereo Ryanair

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025- E’ finalmente libero ilrandagio che ha bloccato un aereoall’aeroporto diper oltre 24 ore( Leggi qui). Il felino, rifugiatosi nel vanodi un aereo verso Malta, ha reso necessarie operazioni di soccorso molto particolari da parte delle guardie zoofile e del personale di Aeroporti di Roma. In un primo momento il personale ha tentato di attirare l’animale e di ingabbiarlo ma i tentativi si sono rivelati infruttuosi: per cercare di recuperarlo, gli addetti hanno iniziato a smontare i pannelli del pavimento nella cabina di pilotaggio. Tuttavia, quando finalmente è stata creata un’apertura, ilha colto l’occasione per fuggire, scivolando via dal vano. A quel punto, i pannelli sono stati rimessi al loro posto per far tornare l’aereo in pista.