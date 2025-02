Fiumicino celebra la Candelora dei Fiumaroli | la tradizione secolare legata al fiume Tevere

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – Nella splendida Chiesa di Santa Maria dell’Orto in Tras, si è tenuta nella mattinata di ieri, la Cerimonia della “dei” che, in occasione dell’Anno Santo 2025, ha rinnovato unaal.Lazione eucaristica, ha visto la partecipazione della consigliera Patrizia Fata, in rappresentanza della Città die della Funzionaria della Polizia Locale, Rina Ialongo, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, dei Corpi dello Stato, delle associazioni e delle realtà che vivono e operano sul, che hanno presenziato con grande senso di partecipazione e rispetto per unache unisce spiritualità, storia e il forte legame della comunità con il.“La “dei” è una ricorrenza che affonda le radici nel passato, una festa cheil legame con la natura e la cultura locale.