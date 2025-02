Fiumicino 15 anni del Cuore di Cristiano | Le associazioni sono il cuore pulsante della città

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – “Un regalo più bello per i 15deldinon potevamo riceverlo”. Così ha concluso Loredana Vignè, presidente dell’Associazione “IldiODV – ETS”, in riferimento al messaggio lanciato dal sindaco, Mario Baccini. Il Primo Cittadino, durante l’evento, tenutosi presso il “Salsedine Expo” di, ha sottolineato l’importanza delle realtà associative definendole “il”. Presente alla cerimonia anche l’assessore alle Politiche sociali, Monica Picca.“Il codice geneticonostraè fatto dismo e solidarietà. Lavoreremo fianco a fianco con ledel territorio, per mettere a punto gli strumenti necessari a supporto dell’economia sociale esolidarietà. Abbiamo un impegno preciso nel nostro programma amministrativo: attuare i principiCarta dei Diritti delle Nazioni Unite.