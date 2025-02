Lanazione.it - Firenze, Selton in concerto al Viper

, 3 febbraio 2025 - Per i messicani i gringo sono gli americani. Per gli argentini i gringo sono gli italiani. Per gli italiani i gringo sono i cowboy. In Brasile tutti gli stranieri sono gringo. “Gringo Vol.1” è il nuovo album che riporta gli italo-brasilianinei club dello Stivale: venerdì 7 febbraio Ramiro Levi, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar saranno inalTheatre di, per il loro tour Inverno Live Assurdo. Il gruppo si forma a Barcellona nel 2005, dove quattro amici di Porto Alegre, all'epoca compagni di scuola, si rincontrano casualmente e decidono di intraprendere un progetto musicale insieme. Iniziano suonando canzoni dei The Beatles a Parco Guell. Nel 2006 partecipano al programma Italo Spagnolo di Fabio Volo, che viene registrato a Barcellona.