Lanazione.it - Firenze Rocks, sul palco anche i Falling In Reverse: parte la corsa ai biglietti

Leggi su Lanazione.it

, 3 febbraio 2025 -annuncia un nuovo grande nome che si aggiunge alla line up dell’edizione 2025, iInsaliranno suldella Visarno Arena dinella giornata di giovedì 12 giugno prima dei Guns N’ Roses, headliner della giornata. Con il recente successo del loro album Popular Monster, doppio disco di platino negli Stati Uniti, e hit da record come "ZOMBIFIED", "Voices in My Head" e "Watch the World Burn", iInpromettono una performance spettacolare, che fonde metal, hip-hop e melodie indimenticabili. Radke, noto per la sua presenza carismatica sul, guiderà il pubblico in un'esperienza unica, in cui l'energia del metal e l'angoscia confessionale si mescolano a una carica di adrenalina pura.per il festival sono già disponibili su www.