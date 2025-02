Lanazione.it - Firenze, chiesta la condanna per l’ex soprintendente del Maggio Pereira

Leggi su Lanazione.it

, 3 febbraio 2025 – La procura diha chiesto laa 4 anni e 4 mesi per l'ex sovrintendente della Fondazione delmusicale Fiorentino Alexanderal processo con rito abbreviato che lo vede imputato di peculato e malversazione. La pm Christine von Borries contesta ail peculato per le spese sostenute a carico alla Fondazione del, tra cui viaggi e il trasloco dalla sua abitazione di Milano a San Casciano Val di Pesa, senza che fossero previste dal contratto. Ma anche il reato di malversazione per aver utilizzato, in maniera impropria, secondo l'accusa, dei 35 milioni messi a disposizione dal Fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirici-sinfonici. Con quei soldi, per la procura, l'ex sovrintendente avrebbe pagato stipendi e imposte anziché destinarli correttamente al rafforzamento del patrimonio della Fondazione.