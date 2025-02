Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Doveri confermato arbitro del recupero: ieri al VAR

riprenderà giovedì alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di FIrenze: l’AIA ha appena reso noto l’. Questa la designazione per la partita, valida per ildella quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025:della sezione di Roma 1.(giovedì 6 febbraio ore 20.45): DanieleAssistenti arbitrali: Alessandro Costanzo – Marcello RossiQuarto ufficiale: Francesco FourneauVAR: Paolo Silvio MazzoleniAssistente VAR: Giacomo PaganessiIL REGOLAMENTO – Si ripartirà dal 16? sullo 0-0, punteggio al momento della sospensione lo scorso 1 dicembre, con una rimessa laterale a centrocampo per la(era stato annullato un gol all’perché la palla era uscita).IL PRECEDENTE –era l’anche della partita originale, con l’ruzione didovuta al malore occorso a Edoardo Bove.