Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. L'1% che resta da fare a Pradè. Da Fagioli a Biraghi

Firenze, 3 febbraio 2025 - Ultime 24 ore di mercato, ormai siamo davvero in prossimità del gong finale. Laha messo ufficialmente le mani su Cher Ndour e Nicolò Zaniolo, presenti allo stadio per vedere dal vivo la sofferta vittoria dei compagni contro il Genoa. Trattative che ormai sono andate in archivio con successo. Il centrocampista ex PSG va a rinforzare un reparto in evidente affanno mentre il ritorno dell'ex Zaniolo servirà per dare una carta offensiva in più a Palladino. Difficile l'arrivo di un attaccante nella giornata odierna, Zaniolo potrebbe essere utilizzato anche come vice Kean visto che Kouame diventerà oggi ufficialmente un giocatore dell'Empoli. Il calciatore ivoriano ha raggiunto in serata la sua nuova squadra e oggi firmerà il contratto per i prossimi sei mesi in prestito secco.