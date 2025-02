Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Genoa, le pagelle viola. La zampata di Kean

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 3 febbraio 2025 – Ledi. De Gea 6,5 - Primo tempo quasi inoperoso, salvo un intervento su Cornet, anche se qualche rinvio di piede fa venire i brividi. Nella ripresa poco può fare sulla zuccata di De Winter, ma sempre sul numero 4 avversario è prodigioso e salva ancora il risultato. Dodo 6,5 - Deve alimentare l’azione offensiva e anche avere gli occhi veloci per sorvegliare Miretti che cerca di sfondare dalla sua parte. Gas aperto per il brasiliano che nella ripresa sfiora il gol salvato da Vazquez sulla linea. Magari meno preciso, ma imprescindibile. Pongracic 6,5 - Risolve alcune situazioni scomode e sorveglia Pinamonti che di fatto non crea, almeno nella prima parte, troppi problemi, anche per merito suo. Rischia solo in una occasione ma conferma di essere in costante miglioramento.