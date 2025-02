Repubblica.it - “Finti profili social e 700 telefonate al mese”: parla il prete stalkerizzato dalla parrocchiana

Leggi su Repubblica.it

In aula lo sfogo del prelato: “Costretto a nascondermi, a non vivere più”. L’arcivescovo di Genova Tasca testimone: “Abbiamo provato sistemi per bloccarla, ora lui deve trovare la forza di andare avanti”