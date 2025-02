Dayitalianews.com - Finito l’incubo per la famiglia di Giuseppe Leggeri: ritrovato il 71enne scomparso in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Ore di ansia a Sezze per la scomparsa di, 71 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce nella serata di ieri. Dopo un’intensa mobilitazione e ore di ricerche, l’uomo è statosano e salvo, ponendo fine alla grande preoccupazione della suae dell’intera comunità.L’allarme e le ricercheLa segnalazione della scomparsa era stata lanciata nella notte, dopo cheera stato visto per l’ultima volta tra le 21:30 e le 22:00 in zona Colli, via Muro Lungo (Preta Cupa). Il fatto che fosse uscito senza giubbotto nonostante le temperature rigide aveva destato ulteriore apprensione tra i familiari, che hanno immediatamente diffuso un appello sui social per chiedere aiuto nella ricerca.Le operazioni sono state coordinate dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile, con un punto di comando allestito in via Santi Sebastiano e Rocco, dove volontari e forze dell’ordine hanno monitorato il territorio battendolo palmo a palmo.