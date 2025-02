Fine di un’era | dopo sedici anni Claudio Lotito non è più consigliere della Figc

Leggi su Sportface.it

Finisce oggi un’epoca durata, a partire dal 3 febbraio 2025, non ha più alcun ruolo in. Il presidenteLazio, infatti, non si era ricandidato a dicembre e dunque, di conseguenza, era già noto da circa un mese che non sarebbe stato eletto ancora una volta per la carica difederale. Con le votazioni del Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel, dove Gabriele Gravina è stato rieletto per la terza volta alla guidaFedercalcio, viene ratificata dunque l’esclusionequattro mandati consecutivi del patron biancoceleste, nonché senatore di Forza Italia. Oltre al neoeletto numero unoLega Serie A, Ezio Simonelli, al quale spetta un posto di diritto, eletti in quota Serie A i consiglieri Marotta, Campoccia e Calvo.In corsa per quelle tre poltrone, così come da candidature ufficiali avanzate, c’erano Giuseppe Marotta (Inter), Adriano Galliani (Monza), Paolo Scaroni (Milan), Francesco Calvo (Juventus), Stefano Campoccia (Udinese), Carlo Catte (Cagliari),Fenucci (Bologna), Alessandro Ferrari (Fiorentina), Luca Martines (Parma), Luca Percassi (Atalanta), Saverio Sticchi Damiani (Lecce), Francesco Terrazzani (Como).