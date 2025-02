Secoloditalia.it - Fine di un incubo: dal “paniere” dell’inflazione scompaiono i tamponi Covid, entrano speck e gelati

Un calcio all’era dele al business dei test sui contagi: l’Istat dice addio ai, ma nel calcolo dei prezzi – all’interno del, shorts e coni gelato. Sono alcune delle novità che emergono dalla revisione annuale che l’Istat conduce sull’elenco dei prodotti che compongono ildi riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo. Inflazione, bastanel calcolo dei rincari dei prezziNeldel 2025 aumentano così i prodotti considerati (sono 1.923 prodotti erano 1.915 lo scorso anno), raggruppati in 1.046 prodotti e, successivamente, in 424 aggregati. Leggermente diverso ilutilizzato per il calcolo dell’indice dei prezzi IPCA (cioè armonizzato a livello europeo) comprende 1.944 prodotti elementari (erano 1.