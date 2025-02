Movieplayer.it - Final Destination 6, nel nuovo teaser viene svelato un indizio macabro tratto da una storia vera dei registi

Leggi su Movieplayer.it

Il primotrailer di6 fa minacciosamente riferimento a una situazione inquietante legata aie al momento in cui hanno presentato la prima volta l'idea delfilm. Dopo oltre un decennio di attesa, il franchise horrorè pronto a tornare sul grande schermo con: Bloodlines. Il primoufficiale, rilasciato sui canali social del film, ha già fatto parlare di sé grazie a un'inquietante sequenza che rimanda direttamente alla geniale presentazione con cui iZach Lipovsky e Adam B. Stein hanno convinto la New Line Cinema a realizzare il film.6: il ventilatore letale Ilmostra un ventilatore da soffitto che si muove lentamente mentre in sottofondo si sentono sinistri tintinnii metallici. Un dettaglio apparentemente semplice, ma che nasconde .