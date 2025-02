Iodonna.it - Fin qui, la moglie del rapper si era spinta sempre ai limiti: sul red carpet dei premi musicali, è andata ben oltre

Quando si tratta di attirare l’attenzione, Kanye West e Bianca Censori sanno bene come fare. Ai Grammy 2025, la coppia si è presentata senza invito, ma con un look che ha immediatamente monopolizzato il rede i social. Se ilha scelto un semplicissimo outfit total black con pantaloni e t-shirt, suaha spinto il concetto di nude lookogni limite: sotto una maxi pelliccia nera, la modella e architetta australiana indossava un abito trasparente color carne che lasciava ben poco all’immaginazione. Un’entrata teatrale, che ha sollevato più di un sopracciglio. Il reddei Grammy Awards 2025 guarda le foto Bianca Censori, trasparenzeai GrammyNon è la prima volta che Bianca Censori sfida le convenzioni con le sue scelte stilistiche audaci, ma questa volta il suo look ha superato ogni precedente.