Filippo Tajani, come sta il figlio del ministro dopo il malore in campo: "Momento di grande paura"

deldegli Esteri Antonio, è stato colpito da undurante una partita di Eccellenza tra Ferentino e Paliano. Il giovane, 31 anni, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato ma fuori pericolo.Leggi anche:inperdeldegli Esteri Antonio: ricoverato d’urgenzaIle i soccorsiL’episodio è avvenuto al 38esimo minuto del match, quandojunior si è accasciato improvvisamente a terra, privo di conoscenza. L’arbitro ha immediatamente sospeso la partita e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un’eliambulanza, che ha trasferito il calciatore al policlinico Gemelli per accertamenti e cure.lo svenimento,ha ripreso conoscenza, ma è stato comunque trasportato in ospedale per precauzione.