Lanazione.it - Figline, sprechi e rimpianti. La Fezzanese non cede

1965: Pagnini, Ciraudo, Noferi (60’ Rosini), Milli (85’ Fiaschi), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili (72’ Cavaciocchi), Gozzerini (62’ Bruni), Torrini, Ciravegna (64’ Mugelli). All. Brachi.: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini (82’ Benassi), D’Alessandro, Salvetti, Campagna (87’ Remedi), Cantatore (73’ Scieuzo), Beccarelli, Ngom (87’ Stradini), Mariotti (63’ Lunghi). All. Gatti. Arbitro: Gambini di Udine. Note: spettatori 350. Angoli: 5-2. Ammoniti: Masi, Cantatore, Aprili, Nicolini, Noferi, D’Alessandro, Beccarelli, Salvetti.– Niente da fare. È finita 0-0. I gialloblù ci hanno provato, hanno creato e nonostante una bella prestazione non sono riusciti a scardinare il fortino della. Al pronti e via, al 3’ sono gli ospiti a provarci con Campagna: ma il tiro è fuori misura.