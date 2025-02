Sport.quotidiano.net - Figc, Gravina rieletto quasi all’unanimità

Non c’è due senza tre. Gabrieleè stato eletto per la terza volta consecutiva come presidente federale dellagrazie ai 481 mila voti, pari al 98,68%, durante le elezioni che si sono tenute nella capitale. Il numero uno dellaè stato eletto per la terza volta consecutiva a capo del movimento calcistico italiano, dopo essersi presentato alle elezioni da unico candidato.rimarrà alla guida del movimento calcistico italiano per altri tre anni, dopo esser stato eletto per la prima volta nel 2018 subito dopo il flop azzurro della mancata qualificazione ai mondiali di Russia avvenuto nel novembre 2017. Tuttavia, si tratta di una vittoria paragonabile a un rigore calciato a porta vuota, in quanto il numero uno del calcio italiano si era presentato a queste elezioni senza rivali diretti in seguito alla mancata candidatura sia dell’ex calciatore della Juventus Alex Del Piero, con le voci di una sua possibile candidatura susseguitesi qualche mese fa ma che non hanno mai trovato alcun riscontro nella realtà, sia del presidente della Lazio Claudio Lotito.