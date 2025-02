Ilgiornale.it - Figc, Gravina rieletto cita Henry Ford: "Lavorare insieme è un successo"

Leggi su Ilgiornale.it

Inizia il suo terzo mandato alla guida della federazione. Le priorità: la pretesa del calcio italiano sulle scommesse sportive, i cinque stadi da far trovare pronti per ottobre 2026, oltre alla candidatura per Euro 2032