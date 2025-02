Inter-news.it - Figc, assemblea elettiva: eletto Marotta! Poi altri due consiglieri

Giornata di elezioni per la. Oltre alla rielezione del presidente federale Gravina, nell’si è votato pure in merito ai. C’è Beppe.ELEZIONI– Gabriele Gravina, attuale presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (), si presentava come unico candidato per le prossime elezioni federali, previste per oggi 3 febbraio 2025. Con un mandato già alle spalle, Gravina ha espresso la sua determinazione a completare i progetti avviati durante i suoi precedenti incarichi. La sua candidatura unica riflette un ampio consenso all’interno dell’, che si è riunita questa mattina per discutere il futuro del calcio italiano. A proposito di, sono stati eletti comefederali: Giuseppe, presidente dell’Inter, Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, e Francesco Calvo, Ceo della Juventus.