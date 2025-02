Fiere | a Napoli la VI edizione di HospitalitySud il salone dedicato all’hotellerie e all’extralberghiero

Leggi su Ildenaro.it

La sestadi ‘’, ilalle forniture, ai servizi, alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, si terrà martedì 18 e mercoledì 19 febbraio anegli spazi della Stazione Marittima. La scelta di, spiegano gli organizzatori, “rende protagonista la capitale del Mezzogiorno, in virtù dell’ampio bacino di operatori presenti sul territorio non solo cittadino ma anche provinciale, basti pensare a Sorrento, Ischia, Capri, le aree dei Campi Flegrei e vesuviane, ma soprattutto accompagnare la crescita record dell’industria turistica ae in Campania, che si riflette nella maggiore richiesta di forniture e servizi da parte del mondo dell’ospitalità”., ideato e organizzato dalla Leader srl, è l’appuntamento per gli operatori del mondo dell’ospitalità, in particolare titolari, manager, personale e consulenti di: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme.