Cataniatoday.it - Festa di sant'Agata, l'appello del capovara: "Speriamo di poter risentire i Vespri dopo due anni"

Nelle ultime due edizioni dei festeggiamenti agatini, la vara con il busto della patrona di Catania non è riuscita ad entrare nella chiesa dila Vetere. Prima per la rottura del cordone alla base della salita dei cappuccini (nel 2023) e poi, lo scorso anno, per i ritardi eccessivi.