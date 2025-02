Ilnapolista.it - Ferrara: «Un pari che non cambia nulla per il Napoli»

Ilè stato raggiunto in extremis dalla Roma che ha pareggiato in pieno recupero all’Olimpico. Al termine della gara negli studi di Dazn L’ex azzurro Ciroha analizzato il pareggio soffermandosi sui rimpianti in ottica campionato:Chi ha più rimpianti oggi tra Inter e?«Credo il, che ha giocato dopo e, fino a pochi minuti dalla fine, aveva la vittoria in pugno. Questo però non avrebbe significato ipotecare il campionato con quei tre punti. Questo pareggio nonnel percorso degli azzurri, e lo dirò anche a Conte.L’Inter ha meritato ilnel derby, colpendo anche tre pali. Non devere di una virgola l’autostima della squadra. Ci sono state delle difficoltà nell’ultimo periodo con degli infortuni»Luca Toni ha commentato:«Appena si è vista la formazione della Roma si è capito che Ranieri voleva far riposare i big.