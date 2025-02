Iltempo.it - Ferragni, la sua verità su Fedez, Corona e il processo: "Anno devastante"

Parla in tv Chiara, intercettata dall'inviato della trasmissione di Myrta Merlini, Pomeriggio (già, il programma con cuiaveva a lungo polemizzato.). L'imprenditrice e influencer parla della vicenda giudiziaria relativa al famigerato pandoro-gate e al caso delle uova di Pasqua. "Come sto? Quest'è stato un po' un po'in tutto, ma ormai ci siamo abituati a questi up and down", afferma. Sul rinvio a giudizio l'influencer dice: "Non me l'aspettavo, però va bene: io sono sicura di essere al cento per cento innocente e lo proverò. Quindi su questo non ha dubbi". Il cronisca ricorda cheha già versato "3,4 milioni in beneficenza legati a questo caso", ma non ha intenzione di polemizzare: "Ho fatto un comunicato e non ho tanto altro da aggiungere né per questo né per tutte le altre vicende".