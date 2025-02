Anticipazionitv.it - Ferragni chiede 1 milione a Corona: battaglia legale esplosiva!

Leggi su Anticipazionitv.it

Nuova bufera nel mondo dello spettacolo! Chiaraha inviato una diffida a Fabrizio, accusandolo di aver violato un accordo di riservatezza. L’influencer1,1 milioni di euro per i danni subiti. Nel frattempo,non si ferma e ha pubblicato la diffida sui social, annunciando altre rivelazioni. La vicenda potrebbe trasformarsi in unasenza precedenti.Il contratto segreto: cosa ha violato Fabrizio?Il documento siglato traprevedeva che quest’ultimo non potesse parlare di lei o di Fedez per dieci anni. Tuttavia, secondo l’avvocato Giuseppe Iannaccone,avrebbe infranto questa clausola ben 11 volte. Per questo motivo,ha chiesto 100.000 euro per ogni violazione.non ci sta. Ha pubblicato la diffida su Instagram e Telegram, dichiarando: “Non saranno diffide o azioni legali a fermarmi.