Ferragamo, dal 6 marzo lascia l'amministratore delegato Marco Gobbetti

l’incarico di amministratoredi, Lo ha annunciato la società, spiegando di aver raggiunto col manager «un accordo per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro e di amministrazione con effetto dalla data di approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2024, il 62025».L’accordo conprevede una buonuscita di 4,45 milioni di euroLogo di Salvatore(Imagoeconomica).L’accordo raggiunto conprevede il riconoscimento di una buonuscita di 4,45 milioni di euro lordi e di altri 50 mila per le rinunce ai benefit., che non ricopre incarichi nei comitati endoconsiliari della società, detiene n.309.077 azioni di Salvatore.I poteri esecutivi passeranno momentaneamente al presidente LeonardoLeonardo(Imagoeconomica).