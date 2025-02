Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese frena a Chiaravalle, Trodica super, pari a Tavullia

elpidiense cascinare 02 ELPIDIENSE CASCINARE: Tomba, Mancini, A. Cannoni, Tempestilli (14’st Calvagni), Foresi (35’st Amadio), Di Donato, Tartabini, Marozzi, Recchioni (20’st Catinari), Cingolani (39’st Marcelli), De Martino (20’st Nicolella) All: G. Cannoni: Febbo, Greco, Emilozzi, Ciaramitano, Gobbi, Virgili (2’st Stroppa), Ciucci (2’st Marcaccio), Panichelli, Becker (22’st Giovannini), Chornopyshchuk (20’st Bonvin), Susic (43’st Antolini). All: Buratti Arbitro: Ballarò di Pesaro Reti: 30’st Marcaccio, 44’st Antolini Note: Ammoniti: De Martino, Panichelli, Ciucci, Foresi, Marozzi, Catinari Espulsi: 37’st Catinari Nel posticipo della ventesima giornata di campionato, la capolistanon sbaglia e porta a casa altri tre punti dopo la trasferta contro l’Elpidiense Cascinare ed allunga ulteriormente in classifica.