Dayitalianews.com - Fermato per un controllo stradale, 35enne pontino trovato con 80 grammi di cocaina. Arrestato

Un semplicesi è trasformato in un’importante operazione antidroga. Un uomo di 35 anni è statodalla Guardia di Finanza dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 80di.L’intervento delle Fiamme GialleL’operazione ha avuto luogo tra Latina e Pontinia, dove una pattuglia della Guardia di Finanza haun’autovettura per undi routine. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio, ha mostrato segni di evidente nervosismo, insospettendo i militari.Il ritrovamento della drogaDopo una prima verifica personale senza esito, i finanzieri hanno deciso di proseguire la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, situata a Pontinia. Qui hanno scoperto 80di, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, segno evidente di un’attività di spaccio.