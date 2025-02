Ilrestodelcarlino.it - Fermana ingenua, sconfitta in casa

1 l’aquila 2(4-3-3): Perri 6; Dragomir 5 (19’ st Casucci 6), Tafa 5,5, Karkalis 5,5, Brandao 6; Romizi 5 (1’ st Pappalardo 6), Etchegoyen 6,5, Valsecchi 6 (19’ st Mavrommatis 6); De Silvestro 7, Bianchimano 7, Sardo 5,5 (38’ Pinzi 6) All. Brini L’AQUILA (4-3-3): Negro 6; Gueli 6,5, Alessandretti 6, Scognamiglio 5,5, Tropea 6,5; Maglione 6, Barberini 6,5, Misuraca 6; Banegas 6,5 (36’ st Giampaolo sv), Belloni 7,5 (46’ st Brunetti sv), Sereni 6 (24’ st Zuccherato 6) All. De Feudis Arbitro: Schmid di Rovereto 5 Reti: 12’ Banegas (rigore), 27’ Sereni, 10’ st De Silvestro Note: spettatori 1.217. Ammoniti Romizi. Karkalis, Bianchimano, Misuraca, Gueli, Scognamiglio. Recupero 2 + 5inlache cede per due ingenuità contro L’Aquila soilida ed esperta, soprattutto nelle fasi chiave.